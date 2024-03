In acque turbolente: Il salvataggio notturno di due pescatori

La Guardia costiera, sollecitata dal codice blu 1530, ha avviato una corsa contro il tempo, con le onde come avversarie e l'oscurità come sfondo. Il salvataggio si è trasformato in un'operazione al cardiopalma, non priva di contrattempi. La prima posizione fornita non era accurata, un dettaglio che ha reso la ricerca più complessa di quanto previsto. È stato un segnale luminoso, un fuoco a mano a luce rossa, a guidare i soccorritori verso i due pescatori, uno stratagemma che ha infranto il muro di buio e distanza che li separava. Con l'arrivo della motovedetta Cp 893, il soccorso ha preso forma; le onde che avevano minacciato di essere carcerieri dei due uomini sono state superate.





Le operazioni, concluse intorno alle 22, hanno riportato a terra i pescatori, scossi ma illesi, restituendo loro una quotidianità che per ore è stata sospesa. La Capitaneria di porto, nel ricordo di questa notte di apprensione e coraggio, ribadisce l'importanza della prevenzione. L'efficienza del mezzo nautico, la verifica delle condizioni meteo, e soprattutto, la presenza di adeguati strumenti di emergenza e comunicazione sono l'ancora di salvezza che ogni marinaio deve custodire. Questa vicenda, più di un semplice episodio, è un monito per chiunque solchi i mari. La prudenza, l'attrezzatura, e la preparazione possono fare la differenza tra una serata di racconti al porto e una notte di appelli al soccorso. Ieri sera, per due pescatori e per la comunità di Oristano, è stata una lezione scritta sull'acqua, un promemoria della potenza del mare e della tenacia umana.

La tranquillità del mare può trasformarsi in un nemico imprevedibile in pochi istanti, come hanno scoperto due pescatori, uno di 74 anni e l'altro di 38, la cui serata di pesca si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza. Ieri sera, a oltre tre miglia dal porticciolo di Torre Grande, la loro piccola imbarcazione da pesca, tradita da un motore in avaria, è andata alla deriva nel buio del mare. La chiamata di soccorso, un filo sottile tra speranza e disperazione, è stata lanciata alle 19.40. Rivolta alla Capitaneria di porto di Oristano, è stata la voce di due uomini determinati a non diventare note a margine di una tragedia marittima.