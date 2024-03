Parco Naturale Regionale di Porto Conte: Approvato il bilancio da 5,7 milioni con appello per ulteriori fondi

Questa decisione, sostenuta da 13 voti a favore e 4 contrari, segna un passo importante verso l'implementazione di progetti e investimenti fondamentali per il Parco. Adriano Grossi, presidente dell'Azienda Speciale gestrice del Parco, insieme ai membri del direttivo e ai revisori dei conti, ha presentato il bilancio evidenziando come circa 1 milione di euro provenga da finanziamenti regionali e ministeriali dedicati alla gestione amministrativa.





Tuttavia, l'importo più cospicuo di 4,2 milioni di euro è destinato a finanziare i progetti e gli investimenti in corso, con un ulteriore mezzo milione di euro generato dalle attività proprie del Parco. Nonostante questo bilancio sostanzioso, l'Azienda Speciale affronta sfide significative nel garantire il pareggio di bilancio. Grossi ha sottolineato che i fondi ordinari forniti dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente non sono sufficienti per coprire tutte le necessità, soprattutto alla luce delle nuove responsabilità assegnate dall'amministrazione regionale in materia di valutazioni di incidenza ambientale.





L'appello a Cagliari per un incremento del finanziamento regionale rispecchia la necessità di sostenere ulteriormente il Parco di Porto Conte, che si sta affermando come un polo di attrazione turistica e culturale di rilievo. L'Ecomuseo, in particolare, ha registrato nel 2023 oltre 40.000 visitatori, generando un fatturato di circa 240.000 euro grazie agli eventi promossi e alla partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali. In risposta alle crescenti esigenze operative e al fine di potenziare ulteriormente le sue capacità, l'azienda prevede di raddoppiare la sua dotazione organica attraverso l'assunzione di 10 nuovi dipendenti. Questo ampliamento del team è essenziale per portare avanti gli obiettivi di tutela ambientale e per implementare efficacemente gli investimenti sostenibili pianificati. La direzione del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, con il suo appello per un maggiore supporto finanziario, mira a consolidare le basi per un futuro in cui la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile possano andare di pari passo, beneficiando sia l'ambiente sia le comunità locali.

In un momento significativo per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile della Sardegna, l'assemblea del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, che coincide con il consiglio comunale di Alghero, ha approvato un bilancio di previsione del valore di 5,7 milioni di euro.