Alghero, splendido palcoscenico per la Swan Sardinia Challenge 2024

Con eventi sparsi per il mondo, dal Mediterraneo al Baltico, passando per il Solent e raggiungendo anche le acque Nord Americane, il calendario è denso di appuntamenti prestigiosi, inclusa la Rolex Swan Cup 2024, che si distingue per la partecipazione di oltre 100 imbarcazioni, celebrando i 58 anni di storia di Nautor Swan. La stagione one design si è aperta ad aprile a Scarlino con il Swan Tuscany Challenge, segnando l'avvio della The Nations League, una serie di sette regate che vedranno la partecipazione delle classi ClubSwan. L'azione si sposta poi a Bonifacio, per proseguire con la terza tappa a giugno: la Swan Sardinia Challenge, che per la prima volta verrà ospitata nelle acque cristalline di Alghero. La scelta di Alghero come nuova venue per la Swan Sardinia Challenge, prevista dal 25 al 29 giugno, non è casuale. Questa città, con la sua antica bellezza e il suo suggestivo paesaggio, si presta a fare da cornice a un evento che promette di essere non solo una competizione sportiva di alto livello ma anche un'occasione di incontro e scambio culturale, grazie alla sinergia tra eventi sociali e la naturale ospitalità del luogo.





Giancarlo Piras, Presidente del Consorzio Porto di Alghero, esprime entusiasmo per l'evento, evidenziando l'impegno dell'organizzazione nel garantire un'accoglienza memorabile per armatori e velisti. Anche Corrado Fara, Presidente della Federazione Italiana Vela - III Zona/Sardegna, sottolinea l'importanza dell'evento per valorizzare le bellezze di Alghero su un palcoscenico internazionale. La competizione vedrà sfidarsi le classi ClubSwan 50 e ClubSwan 36 in un contesto ricco di adrenalina e bellezza, dove la passione per la vela si fonderà con il fascino unico di Alghero, offrendo agli armatori e agli equipaggi l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile. Il supporto di partner di prestigio come Rolex, Randstad, e Henri Lloyd, insieme a numerosi altri collaboratori, è fondamentale per l'eccellenza dell'evento, che si inserisce nel più ampio contesto della The Nations League 2024.





Questa serie di regate non solo mette in luce le capacità sportive e competitive dei partecipanti ma celebra anche l'impegno verso la sostenibilità e la tutela del mare, in collaborazione con il partner MAREVIVO. La Swan Sardinia Challenge rappresenta quindi un momento chiave nella stagione 2024 di ClubSwan Racing, offrendo una piattaforma unica per la competizione sportiva e per la promozione di valori condivisi, nel magnifico scenario di Alghero.

In un'atmosfera vibrante di anticipazione e innovazione, il ClubSwan Racing, l'ala sportiva di Nautor Swan, ha annunciato durante il BOOT di Düsseldorf di gennaio, il suo ricco calendario per il 2024. Questo programma abbraccia circuiti sia per flotte rating che one design, delineando una stagione di regate che si preannuncia entusiasmante e coinvolgente. Il viaggio di questa stagione di regate ha preso il via a febbraio nei Caraibi con la RORC Caribbean 600, inaugurando la Swan Maxi Series, che si articola in otto eventi globali per gli armatori dei Maxi Swan.