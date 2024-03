Todde alla prova della Giunta: Tra alleanze e sfide nella formazione del nuovo governo sardo

Questa fase di negoziati avviene immediatamente dopo la sua proclamazione ufficiale come presidente della Regione, con l'obiettivo di annunciare la composizione completa della giunta subito dopo Pasqua, in tempo per la prima seduta del nuovo Consiglio. La posta in gioco è alta, soprattutto per il Partito Democratico, che emerge come il primo partito della coalizione con 11 consiglieri e aspira a mantenere quattro assessorati, la vicepresidenza della giunta e la presidenza del Consiglio regionale. Le decisioni definitive del PD sono attese per lunedì, dopo un fine settimana di riflessioni interne. Parallelamente, Todde deve confrontarsi con la situazione interna al Movimento 5 Stelle, che presenta le proprie complessità, in particolare riguardo il ruolo di Desirè Manca.





Con 8.092 preferenze personali, Manca è la consigliera più votata e si aspetta che le venga assegnato un ruolo significativo nel governo regionale, in riconoscimento del suo impegno e della sua efficace opposizione durante gli anni precedenti. Tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli. L'assenza di Manca alla prima riunione della coalizione a Oristano, sebbene giustificata da impegni preesistenti, ha sollevato interrogativi e attirato l'attenzione sulla necessità di integrarla efficacemente nella nuova squadra di governo. Un ulteriore punto di tensione è rappresentato dalle prossime elezioni amministrative in città chiave come Cagliari e Sassari.





La candidatura di Massimo Zedda a Cagliari, già leader dei Progressisti, suggerisce la possibilità che il suo partito possa optare per rinunciare a un posto in giunta a favore di un accordo strategico per la città. Avs, emergendo come terza forza con un significativo 4,7%, è determinata a non rimanere marginale nel nuovo assetto governativo. La decisione finale, tuttavia, spetterà a Todde, che, secondo quanto riportato dal suo entourage, avrà l'ultima parola dopo gli incontri decisivi con i rappresentanti del Partito Democratico. Questo delicato processo di formazione della giunta testimonia la complessità delle dinamiche politiche regionali, sottolineando l'importanza delle alleanze e del bilanciamento tra le diverse forze politiche per la creazione di un governo stabile e rappresentativo degli interessi dei cittadini sardi.

Alessandra Todde è immersa nel complesso processo di formazione della nuova giunta regionale, conducendo incontri cruciali a Cagliari nella sede di via Sonnino, con le forze politiche che supporteranno il suo governo nella XXVII legislatura.