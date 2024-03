Queen Sensational al teatro Doglio di Cagliari il 6 aprile

QUEEN SENSATION è una delle più grandi band tributo ai Queen, dal 2006 si esibisce in tutto il mondo, catturando il pubblico in Brasile, Cina, Europa, Africa, Russia, Corea del Sud facendo rivivere la magia dei successi senza tempo e delle performance elettrizzanti dei Queen. Originariamente chiamata Queen Real Tribute, la band si è formata nel 2007, composta da musicisti professionisti che hanno suonato con le più grandi e famose star della regione dell'ex Jugoslavia. Essendo grandi fan dei Queen, hanno iniziato a suonare le canzoni dei Queen per mantenere vivo il ricordo di una delle più grandi rock band di tutti i tempi e del loro cantante Freddie Mercury. Nel 2022, dopo la sosta forzata per le restrizioni covid, la band è riuscita a tornare on the road con una serie di concerti in Austria e in tutta Europa. Spagna, Germania, Francia, Croazia, Slovenia, Serbia. Nell'agosto dello stesso anno si sono esibiti al più grande festival della regione dei Balcani occidentali, il Belgrades Beerfest, davanti a un pubblico di oltre 40.000 persone.





Il 2023 è iniziato con il botto e un grande spettacolo di Capodanno a Fiume. "La nostra decisione di passare a Queen Sensation come nome deriva dal semplice fatto che il nostro mestiere, l'arte e la forma di intrattenimento non hanno molto in comune con la parola Tribute... in realtà non siamo mai stati solo una band tributo, e questo nemmeno si traduce in ciò che rappresentiamo. Nel corso degli anni il nostro spettacolo dal vivo si è sviluppato in una creatura propria, dove ciò a cui in realtà mettiamo sudore e sangue non può essere etichettato come la mera replicazione delle canzoni dei Queen, come farebbe chiunque altro o ha fatto da tempo. Nella nostra mente collettiva, ambiamo umilmente a rappresentare l'evoluzione e l'arricchimento di ciò che Freddie, Brian, Roger e John farebbero in questo giorno ed età. Perché "LO SHOW DEVE CONTINUARE"

L’iconica band rock britannica dei Queen rivivrà sabato 6 aprile grazie a Ivan Restonovic nei panni di Freddie Mercury, Nenan Bojkovic, Ivan Djerfi e Rados Capin rispettivamente interpreteranno Brian May, John Deacon e Roger Taylor. Un concerto imperdibile, che si terrà a Cagliari al Teatro Doglio. Uno straordinario viaggio musicale adatto a generazioni distanti fra di loro, che si ritrovano nell’iconica musica senza tempo dei Queen.