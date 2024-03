Cinghiali urbani: La nuova piaga delle città sarde

E chi può biasimarli? Perché accontentarsi di ghiande quando puoi avere la cucina mediterranea a portata di muso? Meno agricoltori in giro, ergo il cinghiale diventa cittadino. E con un tasso di natalità che farebbe impallidire qualsiasi statistico preoccupato per il declino demografico umano, questi animali hanno evidentemente deciso che è ora di colonizzare le città.





Dopotutto, perché limitarsi a due o tre cuccioli all'anno quando puoi spingerti fino a sette-otto, grazie a una dieta ricca di proteine fornita gentilmente dai rifiuti umani? Ma non finisce qui. Pare che i nostri amici suini non siano solo cinghiali puri. No, signori, abbiamo a che fare con degli ibridi, frutto dell'amore proibito tra cinghiali selvatici e scrofe domestiche. Un Romeo e Giulietta del regno animale che ha dato vita a una generazione di super-cinghiali, capaci di razziare le città di giorno come di notte.





E come se non bastasse, questi incroci tra Pumbaa e Babe stanno causando più di un grattacapo. Oltre ad essere una vera seccatura per chi si ritrova il giardino trasformato in un buffet per cinghiali, rappresentano anche un serio pericolo per la sicurezza stradale. Sassari e Gallura contano centinaia di incidenti all'anno, con costi non indifferenti per le casse pubbliche. Ma attenzione, cari cittadini, non fate l'errore di avvicinarvi a questi nuovi vicini per un selfie.





I cinghiali, specie quelli con prole, non sono esattamente il tipo di fauna con cui fare amicizia. Se vi capita di incontrarne uno, il consiglio è di mantenere le distanze e chiamare le autorità competenti. A meno che non vogliate rischiare di diventare la star di un video virale per le ragioni sbagliate. I cinghiali urbani si godono la vita cittadina e noi ci ritroviamo a riflettere su come un problema di gestione del territorio e dei rifiuti possa trasformarsi in una vera e propria invasione. Forse è il momento di riconsiderare il nostro rapporto con l'ambiente... e con i contenitori dell'umido.

Eccoci qui a parlare dell'ultima moda nel selvaggio west della Sardegna: cinghiali che si trasferiscono in città, evidentemente stufi della campagna. Da Olbia a Sassari, passando per Alghero e Oristano, questi audaci esploratori a quattro zampe hanno deciso che i quartieri residenziali offrono buffet migliori delle foreste.