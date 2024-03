Lezioni di Storia algherese a scuola

Alle scuole verranno donate alcune copie del libro “Ottant'anni fa il buio in un giorno di primavera. A ricordo dei pescatori caduti ad Alghero il 14 maggio 1943” ( Edizioni del Sole). L'iniziativa nel frattempo sta per essere accolta da altri Istituti Superiori. Il Fois ha dichiarato: -Si racconta per ricordare, riflettere e per capire che da un momento all'altro, tutto può cambiare. Ai giovani spetta la salvaguardia del nostro futuro e per non commettere gli errori del passato bisogna conoscerlo.

Il 25 marzo e il 9 aprile lo scrittore e storico Massimiliano Fois in collaborazione con il Circolo Filatelico-Numismatico del Modellismo e Collezionismo Algherese, incontrerà gli studenti dell'Istituto Tecnico Roth ed il Liceo Artistico Francesco Costantino di Alghero, per raccontare e ricordare una storia algherese del 1943. Il tragico mitragliamento dei pescatori nella rada di Alghero che provocò sei morti civili.