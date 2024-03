Ancora incidenti in Via Peretti - terzo pedone investito nel giro di poche settimane





Nonostante gli sforzi del Comune di Selargius di migliorare la visibilità stradale, con l'applicazione di nuova segnaletica ad alta visibilità, gli incidenti continuano a susseguirsi, sollevando interrogativi sulla sicurezza della via e sul comportamento degli automobilisti. La tragica cadenza di questi episodi chiama in causa la necessità di interventi più incisivi per garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti. Il caso più recente si aggiunge a una cronaca già segnata da episodi dolorosi, come la morte di uno studente di 16 anni lo scorso 8 gennaio e il ricovero in rianimazione di una donna di 42 anni, le cui condizioni sono fortunatamente migliorate.





L'Amministrazione sta lavorando alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, segno tangibile dell'attenzione verso il problema, ma i continui incidenti evidenziano che la strada verso la sicurezza è ancora lunga. La frequenza degli investimenti su Via Peretti lancia un allarme chiaro: la necessità di un'azione congiunta tra autorità locali, forze dell'ordine e cittadinanza per un impegno comune verso la prevenzione degli incidenti. È fondamentale una riflessione collettiva su come migliorare non solo l'infrastruttura stradale, ma anche la consapevolezza e la responsabilità di chi si mette al volante. L'incidente di oggi riporta dunque l'attenzione sulla cruciale questione della sicurezza stradale, ricordando a tutti che la strada è un bene comune la cui fruizione deve avvenire nel rispetto delle regole e della vita umana. L'impegno per la prevenzione e l'educazione stradale diventa sempre più urgente, nella speranza di ridurre significativamente il rischio di ulteriori tragedie.

Via Peretti, a Selargius, diventa tristemente teatro di un nuovo grave incidente che vede coinvolto un pedone, segnando il terzo evento del genere sulla stessa strada in poche settimane. Questa mattina, un'automobilista ha investito un uomo mentre attraversava la strada, provocandogli gravi ferite alla testa che hanno richiesto l'intervento immediato del 118 per il trasporto in ospedale. La vettura ha subito danni significativi, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.