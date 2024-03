Dibattiti infuocati e decisioni controverse sul Parco di Porto Conte

Mimmo Pirisi, esponente del PD di Alghero, critica duramente l'attuale gestione del Parco, segnata da assenze prolungate e da una direzione al centro di continue polemiche con i settori produttivi e le comunità locali. La mozione di sfiducia al Presidente del Parco, proposta come soluzione per tentare di "raddrizzare la barca", viene considerata da Pirisi insufficiente per affrontare e risolvere le numerose problematiche che attanagliano l'ente.





La gestione contorta e le promesse rimaste tali sono il fulcro della critica dell'opposizione, che vede nell'approvazione dell'ultimo bilancio una conferma dell'attuale linea amministrativa, malgrado i suoi evidenti limiti. Il voto, conclusosi con 13 favorevoli dalla maggioranza e 4 contrari dall'opposizione, si è svolto dopo quattro convocazioni andate deserte, evidenziando una certa difficoltà di dialogo e di partecipazione all'interno dell'organo di gestione del Parco.





La scelta della sede delle riunioni, spesso poco accessibile per i membri dell'Assemblea, aggiunge un ulteriore strato di complessità alla già intricata situazione. Mimmo Pirisi sottolinea come le questioni irrisolte, che spaziano dal disciplinare di pesca al numero chiuso delle imbarcazioni ammesse all'attività, necessitino di una risposta concreta che solo la prossima amministrazione, che emergerà dalle elezioni future, potrà fornire.





La posizione del PD si fa così portavoce di un malcontento diffuso, che chiama in causa la responsabilità dell'attuale gestione e la necessità di un rinnovamento profondo nelle politiche di amministrazione del Parco. In questo scenario, la comunità di Alghero si trova di fronte a una sfida importante: quella di garantire un futuro sostenibile e inclusivo per il Parco di Porto Conte, preservando al contempo gli interessi dei cittadini e dei vari settori produttivi coinvolti. La questione del Parco di Porto Conte, con le sue complesse dinamiche politiche e amministrative, rimane quindi aperta, in attesa di soluzioni che possano effettivamente rispondere alle esigenze del territorio e della sua comunità.

Il Parco di Porto Conte si ritrova al centro delle controversie politiche cittadine, con l'ultima seduta del consiglio dedicata all'approvazione del bilancio di previsione che ha visto la maggioranza di centro destra cementarsi intorno a un'agenda comune, nonostante le polemiche.