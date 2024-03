Castelsardo innovativa: Arriva il cestino intelligente che parla al sole

Il "cestino", che più che tale sembra un piccolo robot custode della pulizia, grazie al suo portacenere integrato e alla pressa alimentata da un pannello fotovoltaico, promette di rivoluzionare il modo in cui cittadini e visitatori interagiscono con lo smaltimento dei rifiuti "da passeggio". Ma cosa rende questo contenitore così speciale? Prima di tutto, la sua capacità di auto-compattare i rifiuti, riducendo la fuoriuscita di cattivi odori e impedendo l'accesso a animali randagi. In secondo luogo, il suo funzionamento autonomo 24 ore su 24, capace di compiere da 15 a 50 compattazioni al giorno senza che ciò incida negativamente sulla sua batteria di alimentazione. Una volta che il cestino raggiunge il suo limite di riempimento, previene ulteriori conferimenti inibendo l'accesso e segnala la sua "pienezza" attraverso un led rosso, oltre a inviare un avviso agli operatori ecologici per lo svuotamento.





Un piccolo gioiello di design e tecnologia, costruito in Finlandia, che oltre a garantire maggiore decoro e pulizia, si presenta come una soluzione sostenibile ed efficiente al problema dei rifiuti in città. L'iniziativa, definita sperimentale dal sindaco Antonio Maria Capula, si inserisce nel contesto di un più ampio progetto di miglioramento e meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finanziato con circa 1.000.000 di euro dal PNRR. L'assessore alle Politiche Ambientali, Roberto Fiori, sottolinea come l'obiettivo sia quello di garantire pulizia e decoro in uno dei punti critici della città, evitando la proliferazione di numerosi cestini tradizionali.





Castelsardo, con questa innovazione, non solo si pone all'avanguardia nella gestione dei rifiuti ma lancia anche un messaggio importante: è possibile conciliare tecnologia, sostenibilità e cura dell'ambiente urbano in maniera intelligente e funzionale. Un modello da seguire, un passo avanti verso città più pulite, vivibili e rispettose del pianeta.

A Castelsardo, sorge una novità che potrebbe fare scuola nel panorama della gestione dei rifiuti urbani: il primo "cestino getta-carte intelligente". Questa meraviglia tecnologica, alimentata a energia solare, non solo si prende cura dell'igiene e del decoro urbano di Piazza la Pianedda, ma ha anche la capacità di comunicare, grazie a una app, il proprio stato di riempimento. Questa perla di modernità, collocata in un punto nevralgico della città, luogo di passaggio, di commercio e di aggregazione, rappresenta una risposta concreta a due delle più pressanti problematiche urbane: l'accumulo dei rifiuti e l'efficienza della loro raccolta.