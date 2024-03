Conducente ubriaco investe e uccide un medico

L'urto è stato violentissimo, pertanto all' arrivo dei soccorsi purtroppo era già deceduto. Specializzando alla Sapienza, il 37enne era andato a correre in un parco a due passi da Via Veneto e stava rientrando a casa. Non aveva documenti con sé, solo il cellulare, con cui si è potuto identificare la vittima e chiamare in Sardegna per comunicare ai parenti la triste notizia. Al volante un 26 enne di origine Rumena, risultato positivo all' alcol test.





Non è chiaro se la vittima stesse attraversando la strada o semplicemente correndo lungo il margine, sono al vaglio le telecamere e diverse testimonianze, sta' di fatto che il conducente è stato automaticamente denunciato per omicidio stradale. L' auto, che è stata presa a noleggio, viaggiava probabilmente a velocità più alta del limite consentito.

Una tragedia a Roma. Un medico specializzando Sardo, Luca F., 37 anni, è stato investito e ucciso a Roma nella Zona di Villa Borghese, nel cuore della Capitale. Una BMW in Via della Pinciana, lo ha fatto sbalzare in aria per diversi metri, prima di finire sull'asfalto.