Rivitalizzazione del litorale di Calabona ad Alghero

Questo progetto, frutto di un attento percorso autorizzativo e di una visione lungimirante da parte della società dei Bagni del Corallo srl, promette di rendere l'area di Calabona un punto di riferimento per residenti e turisti. L'idea di aggiungere anche un punto di ristoro, bar e altri servizi rappresenta un ulteriore passo verso l'offerta di un'esperienza completa, capace di soddisfare le esigenze di chi cerca relax, divertimento e contatto con la natura. Questi interventi si inseriscono in un contesto di valorizzazione dell'area, che ha già visto la realizzazione di importanti strutture edilizie e la nascita di una zona residenziale moderna e accogliente.





Ora, con l'attenzione rivolta anche agli aspetti legati alla viabilità, al verde e ai servizi pubblici, si apre la strada a una riqualificazione complessiva che può estendersi fino allo storico ristorante Quintilio, creando una continuità di bellezza e funzionalità lungo tutto il litorale. Questo progetto non è solo un investimento nel presente, ma anche una scommessa sul futuro, con l'obiettivo di fare di Calabona un esempio di come si possa coniugare lo sviluppo turistico e residenziale con il rispetto per l'ambiente e il patrimonio paesaggistico.





La riqualificazione attesa del Balaguer si inserisce in questo quadro più ampio, contribuendo a rafforzare l'immagine di Alghero come città che guarda avanti, senza dimenticare le proprie radici e la propria storia. I lavori a Calabona rappresentano quindi un'opportunità non solo per migliorare l'offerta turistica e residenziale della zona, ma anche per dimostrare come sia possibile realizzare interventi che valorizzino il territorio in maniera sostenibile e inclusiva, facendo della convivenza tra uomo e natura un principio guida per lo sviluppo futuro.

A Calabona, nel tratto sud di Alghero, stanno prendendo forma interventi che promettono di trasformare il volto della zona, arricchendola con servizi innovativi e sostenibili. L'avvio dei lavori nei pressi dell'iconico Hotel Calabona segna l'inizio di una nuova era per il litorale, con la creazione di una concessione che include una pedana in legno e un pontile per barche fino a 12 metri, su una superficie di quasi 5mila metri quadrati.