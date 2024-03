Follie stradali in Sardegna: Corse insensate e sanzioni a pioggia

Se a questi si aggiungono violazioni per sovraccarico di animali vivi e un'ambulanza senza assicurazione, il quadro che emerge è quello di una terra senza legge, o perlomeno di cittadini che tale vorrebbero fosse. In totale, la Polizia stradale di Sassari ha contestato 32 violazioni per eccesso di velocità e ritirato oltre 32 patenti, oltre a sanzionare 28 casi di mancanza di assicurazione e 12 di guida in stato di ebbrezza. Cifre che fanno riflettere sulla leggerezza con cui molti affrontano la guida, come se la strada fosse una pista da corsa privata o, peggio, un luogo dove sperimentare il proprio limite di alcol tollerabile prima di schiantarsi.





"Mi piace correre", una frase che potrebbe essere il motto di questi temerari delle quattro ruote, che non sembrano comprendere che la strada è prima di tutto un luogo di condivisione, dove il rispetto delle regole non è un optional ma una necessità vitale. Forse, oltre alle sanzioni, servirebbe un corso di recupero che insegni loro non solo il codice della strada, ma anche il valore della vita umana, troppo spesso dimenticato dietro al volante e che ha portato non da poco, nell'isola, ad immani tragedie.

Un suv lanciato a 218 km/h sulla Sassari-Olbia diventa simbolo delle follie stradali che affliggono il nord della Sardegna. La Polizia stradale ha fermato l'automobilista spericolato, che con nonchalance si è limitato a dichiarare "mi piace correre", come se fosse una scusante valida per mettere a rischio la vita altrui e la propria. A lui la patente è stata ritirata e sospesa per un anno, un periodo di riflessione obbligato sull'adrenalina che, evidentemente, cerca nelle maniere più irresponsabili. Questo è solo l'apice di una serie di comportamenti da capogiro registrati dagli agenti: un'altra auto sorpresa a sfrecciare a 187 km/h e una giovane alla guida con un tasso alcolemico quasi cinque volte oltre il limite legale.