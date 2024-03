Emergenza a Cagliari: Tossicodipendente salvato grazie all'intervento del 118

La zona, nota per essere un rifugio per consumatori di sostanze stupefacenti, è stata teatro di un episodio che poteva finire in tragedia se non fosse stato per l'intervento del 118. Il tossicodipendente, ritrovato in uno stato di incoscienza probabilmente dovuto a un'overdose di eroina e cocaina, è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità dove ha ricevuto le cure necessarie.





La sua salvezza è stata possibile solo grazie alla prontezza di chi ha deciso di non girarsi dall'altra parte, ma di agire. Questo episodio solleva però questioni ben più ampie riguardo la sicurezza e la salute pubblica. La zona franca della droga di via Serpieri, ai piedi del colle di San Michele, è diventata un luogo di abbandono non solo sociale ma anche ambientale, come testimoniano i cumuli di siringhe e bottiglie che nessuno si preoccupa di rimuovere.





Questi rifiuti pericolosi non solo costituiscono una minaccia diretta per chi frequenta l'area per motivi legati alla dipendenza, ma anche per i passanti innocenti che potrebbero ritrovarsi accidentalmente a contatto con questi pericolosi scarti. La situazione richiede un'attenzione immediata da parte delle autorità, non solo per pulire e bonificare l'area ma anche per affrontare le radici del problema della tossicodipendenza in città.





È evidente che servano interventi mirati e strutture di supporto che possano offrire alternative e percorsi di recupero a chi si trova intrappolato nel ciclo della dipendenza. La vicenda serve da monito su quanto sia cruciale per la comunità agire concretamente contro la marginalizzazione e il degrado, per evitare che episodi simili si ripetano. La responsabilità di prendersi cura dei più vulnerabili e di garantire la sicurezza delle nostre strade spetta a tutti noi, amministrazione comunale inclusa, che non può permettersi di chiudere gli occhi di fronte a simili emergenze.

