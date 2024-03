Aggressione a docente all'istituto tecnico Paglietti di Porto Torres

L'incidente, che ha comportato lesioni alla mano del professore richiedendo sei punti di sutura, è avvenuto giovedì 14 marzo, scuotendo profondamente la comunità educativa. Il docente, spinto dalla necessità di comunicare a un collega il comportamento inadeguato di uno degli studenti, ha visto le dita della sua mano destra essere schiacciate nella chiusura della porta dall'alunno, causandogli ferite gravi.





"Sono scioccato, non meritavo questo da una scuola che amo, e dove mantengo ottimi rapporti con tutti, alunni e colleghi", ha dichiarato Piccolo, che ha successivamente denunciato l'episodio ai carabinieri. Il dirigente scolastico, Daniele Taras, ha immediatamente avviato un'indagine interna, sospettando lo studente per altri comportamenti inadeguati, mentre le forze dell'ordine procedono con gli accertamenti per definire le responsabilità legali del giovane.





L'assessora ai Servizi Sociali, Simona Fois, esprime solidarietà al docente aggredito e solleva questioni importanti sulla violenza giovanile e sul rispetto dell'autorità scolastica, invitando a riflessioni più ampie su come prevenire tali episodi e promuovere comportamenti virtuosi tra gli studenti.

A Porto Torres, un grave episodio di violenza scolastica ha coinvolto Lodovico Antonio Piccolo, 66 anni, docente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti”, vittima di un'aggressione da parte di un alunno di 17 anni.