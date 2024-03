UNPLI avvia il primo censimento nazionale del patrimonio culturale immateriale

Il censimento coinvolgerà personale e volontari formati per la raccolta e l'analisi dei dati, che verranno poi condivisi su una piattaforma digitale accessibile al pubblico. Tra le ricchezze culturali da mappare si annoverano le tradizioni orali, le arti dello spettacolo, i saperi legati alle pratiche produttive, alimentari e ludiche, nonché le rievocazioni storiche. L'iniziativa evidenzia l'impegno di UNPLI e delle amministrazioni locali nel promuovere l'identità culturale italiana, stimolando la collaborazione e il dialogo tra le piccole comunità. Questa mappatura rappresenta un passo fondamentale verso la tutela e la promozione del patrimonio immateriale, contribuendo a rafforzare l'identità culturale del Paese e a incentivare nuove forme di partenariato per la sua conservazione.

L'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) ha lanciato il primo censimento nazionale del patrimonio culturale immateriale, con l'obiettivo di catalogare oltre 200mila espressioni, tradizioni, riti e pratiche sociali. Questa iniziativa, promossa in collaborazione con Anci e con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), mira a salvaguardare e valorizzare il ricco tessuto culturale dei piccoli comuni italiani. Il presidente UNPLI, Antonino La Spina, ha sottolineato l'importanza di questo progetto, che intende preservare la diversità culturale tramandata di generazione in generazione.