Incendi a Quartu e Olbia: Notte di fuoco tra rifiuti e automobili

Le operazioni di spegnimento, che hanno visto l'impiego di quattro mezzi e 15 operatori, hanno impedito la propagazione del fuoco all'intera struttura. Le cause dell'incendio sono al momento sconosciute. Parallelamente, Olbia affronta una serie di incendi dolosi che hanno visto la distruzione di altre tre automobili, portando a sedici il totale delle vetture incendiate dall'inizio dell'anno.





Gli ultimi roghi, avvenuti intorno all'una in via Sebastiano Caboto, hanno completamente distrutto tre utilitarie. Le indagini, che ipotizzano un'origine dolosa degli incendi, sono condotte dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri. La serie di incendi a Olbia, che sembra non arrestarsi nonostante l'annuncio di una task force da parte della Questura di Sassari, desta preoccupazione. La situazione è oggetto di interrogazioni parlamentari, dimostrando l'urgenza di affrontare il fenomeno con determinazione e di trovare soluzioni efficaci per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un capannone della Promisa di Quartu Sant'Elena, specializzata nello smaltimento di rifiuti industriali, sviluppatosi intorno alle 22 e spento solo all'alba da due squadre dei Vigili del Fuoco di Cagliari.