Olbia: Nuova ordinanza contro il degrado, vietato l'alcol in centro

L'ordinanza si aggiunge al precedente provvedimento che limita gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vicinato, imponendo la chiusura dalle 20 alle 7 in determinate aree di Olbia, tra cui Corso Umberto, piazza Regina Margherita e via Regina Elena. Sono esclusi dal divieto i locali con spazi esterni autorizzati, come i dehors, consentendo così ai ristoratori di continuare la loro attività nel rispetto delle norme. Queste misure mirano a garantire una convivenza civile e a ridurre gli episodi di violenza e disturbo legati al consumo eccessivo di alcol nelle vie centrali della città.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha annunciato l'emissione di una nuova ordinanza per combattere il degrado urbano e migliorare la sicurezza nel centro storico. Questa misura, che vieta il consumo di bevande alcoliche in pubblico in specifiche zone della città, rafforza le politiche di tutela dell'ordine pubblico e della salute dei cittadini. "A seguito di segnalazioni ricevute e fatti accaduti, abbiamo ritenuto necessario intensificare le azioni di tutela", ha dichiarato Nizzi, sottolineando l'importanza di preservare la tranquillità sociale e la qualità della vita in città.