Pasqua salata e aumenti delle bollette dell'acqua: Brutte notizie per i sardi

Anche le tariffe di ristoranti e strutture ricettive vedono un incremento, così come le bollette dell'acqua, che nel 2023 hanno raggiunto i 533 euro, segnando un +5,9% sul 2022 e un +25,6% negli ultimi cinque anni. La situazione dell'acqua in Sardegna si complica ulteriormente a causa delle elevate perdite idriche, con Sassari che registra il 62% di perdite.





Nonostante il bonus sociale idrico, che consente un risparmio annuale di circa 104 euro per le famiglie a basso reddito, il costo della vita sull'isola rimane una sfida, soprattutto in prospettiva delle festività pasquali e della quotidiana gestione domestica. La pressione economica sulle famiglie sarde si accentua quindi sia per le tradizionali spese festive sia per i servizi essenziali come l'acqua, con un impatto significativo sul budget familiare e sulla qualità della vita nell'isola.

La Pasqua 2024 si prospetta più onerosa per i sardi, con significativi rincari che interessano alimenti tipici, ristorazione, hotel e voli aerei. L'Adiconsum segnala un trend al rialzo dei prezzi che inciderà notevolmente sulla spesa pasquale delle famiglie isolane. Giorgio Vargiu, presidente regionale dell'associazione, evidenzia un aumento medio del 4,1% nei prezzi dei beni alimentari rispetto al 2023, con punte fino al +20% per le uova di cioccolato e +10% per le colombe.