La Settimana santa in Aou Sassari

Il 28 marzo, Giovedì santo, la messa sarà alle ore 17, sempre nella cappella Santissima Annunziata. Venerdì santo, 29 marzo, nella cappella del Civile i cappellani – don Piero Bussu, don Virgilio Businco, padre Eugenio Pesenti – alle ore 17 celebreranno l’Azione liturgica. Sabato 30 marzo la Veglia pasquale inizierà alle ore 20, sempre al settimo piano del Santissima Annunziata.





La domenica di Pasqua, infine, le messe saranno celebrate tutte alle ore 10,30 ma nelle tre cappelle dell’Aou di Sassari: quella del Santissima Annunziata, al piano terra del palazzo Clemente (cappella San Pietro) e nella cappella Sacra Famiglia al quinto piano del Materno infantile. Quest’anno, vista la concomitanza con la Pasqua, la festa per la solennità della Santissima Annunziata, patrona dell’ospedale sassarese, sarà celebrata l’8 aprile. L’orario della messa, in programma al settimo piano del Civile, è fissato per le ore 10.30. Negli ospedali dell’Aou Sassari si ricorda che è necessario l’utilizzo della mascherina.

Prenderanno il via il 24 marzo in Aou Sassari gli appuntamenti della Settimana santa. I sacerdoti della Cappellania ospedaliera hanno predisposto gli orari delle messe che, nella settimana di avvicinamento alla Pasqua saranno concentrate nella cappella al settimo piano del Santissima Annunziata, mentre quelle del 31 marzo si terranno nelle tre cappelle aziendali. Fissata anche la giornata per la celebrazione della patrona dell’ospedale, la solennità della Santissima Annunziata: 8 aprile. In occasione della Domenica delle palme (24 marzo) quindi alle 10,30 al settimo piano dell’ospedale civile saranno celebrate la benedizione delle palme e la messa.