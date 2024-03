Successo del bilaterale India–Sud Sardegna: Nuove vie per economia e cultura

Tra gli accordi, spiccano le collaborazioni con l'Università di Cagliari, con cui l'India intende rafforzare i legami scientifici e didattici. "Sono molto soddisfatto dell'incontro con l'ambasciatrice indiana", ha affermato il Rettore Mola, evidenziando l'importanza dell'orientamento internazionale dell'Ateneo e l'interesse per i corsi di studio in inglese e la winter school di sanscrito. Anche il settore dell'aerospazio e dell'intelligenza artificiale vedrà nuove collaborazioni grazie al contributo del CRS4. "Ringrazio sua eccellenza Neena Malhotra per la premurosa ospitalità", ha dichiarato Giacomo Cao, anticipando l'attivazione di tavoli tecnici per approfondimenti scientifici.





Le imprese locali beneficeranno di iniziative come un festival del cinema indiano e la creazione di un ufficio di scambio commerciale, con l'istituzione imminente dell'ufficio del Consolato onorario dell'India a Cagliari. "Sono onorato di aver promosso questo incontro ricco di cultura e lavoro tra il Sud Sardegna e l'India", ha commentato Bertolotti, esprimendo ottimismo per il futuro delle relazioni bilaterali. Questo bilaterale apre una nuova era di cooperazione tra la Sardegna e l'India, segnando un passo avanti significativo verso l'internazionalizzazione delle imprese del Sud Sardegna e il rafforzamento dei legami culturali e scientifici.

Un incontro bilaterale tra la Repubblica Indiana e rappresentanti istituzionali e imprenditoriali di Cagliari, promosso da ConfCommercio Sud Sardegna, si è concluso con esiti promettenti per le prospettive economiche e culturali dell'isola. L'evento ha visto la partecipazione di S.E. Neena Malhotra, ambasciatrice dell'India in Italia, il Magnifico Rettore dell'Università di Cagliari, Prof. Francesco Mola, il Prof. Giacomo Cao del CRS4 e presidente del Distretto aerospaziale della Sardegna, insieme a rappresentanti di prestigiose aziende locali, guidati da Alberto Bertolotti, presidente di ConfCommercio Sud Sardegna.