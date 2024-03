5 patenti ritirate a Nuoro nel weekend

Nello specifico, la sera del 16 marzo, è stato predisposto un servizio con le apparecchiature etilometriche, e sono state ritirate ben sei patenti, cinque di questi erano uomini di età compresa tra i 29 e i 45 anni, La patente è stata ritirata anche ad una donna di circa 37 anni Durante l'operazione c'è stata anche una resistenza a pubblico ufficiale, inoltre sono stati decurtati complessivamente 80 punti di patente e contestate 11 inflazioni.

La Polizia Stradale di Nuovo, in collaborazione con alcuni distaccamenti operanti in provincia, hanno messo in atto una serie di iniziative per limitare le cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione ai giovani alla guida in evidente stato di ebrezza e sotto l'assunzione di sostanze stupefacenti, un fenomeno che in questo periodo si sta' allargando a macchia d'olio.