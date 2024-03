Cagliari: un tesoro archeologico abbandonato

Nonostante la sua notevole importanza storica e archeologica, il sito del Colle di Bonaria versa in uno stato di abbandono e degrado. Le tombe sono state depredate e danneggiate nel corso del tempo, e l'area è spesso invasa da erbacce e rifiuti. La mancanza di manutenzione e di adeguate misure di protezione ha reso questo sito vulnerabile al vandalismo e all'erosione naturale.





La situazione del Colle di Bonaria è emblematica della scarsa attenzione che le istituzioni locali e la Soprintendenza Archeologica dedicano alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Cagliari. Un sito di tale pregio storico e culturale dovrebbe essere adeguatamente tutelato e reso fruibile al pubblico, attraverso interventi di restauro, scavi archeologici sistematici e la creazione di un parco archeologico. L'abbandono del Colle di Bonaria rappresenta una grave perdita per la città di Cagliari e per l'intera Sardegna. Non solo si vanifica la possibilità di conoscere e apprezzare un importante sito archeologico, ma si perde anche l'occasione di creare un polo di attrazione turistica e culturale di grande valore.





È necessario un cambio di rotta: le istituzioni devono assumersi la responsabilità di tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico di Cagliari, investendo risorse nella manutenzione e nella promozione dei siti archeologici. Il Colle di Bonaria rappresenta un esempio lampante di come la negligenza e l'incuria possano compromettere un bene di inestimabile valore. Solo attraverso un impegno concreto e una seria programmazione si potrà evitare che il patrimonio archeologico di Cagliari diventi un triste ricordo del passato.

Cagliari, capoluogo della Sardegna, vanta una ricca storia millenaria che ha lasciato tracce indelebili nel suo tessuto urbano. Tra i siti di maggiore interesse archeologico, un posto di rilievo spetta al Colle di Bonaria, un promontorio che domina la città e il golfo. Qui, si trovano i resti di un'antica necropoli punica, risalente al VI-V secolo a.C., che si estende per circa 20 ettari. La necropoli è composta da tombe a camera ipogea, scavate nella roccia calcarea, e da tumuli funerari. All'interno delle tombe sono stati rinvenuti numerosi reperti di grande valore, come vasellame, gioielli, armi e utensili, che offrono una preziosa testimonianza della vita e delle usanze dei Punici in Sardegna.