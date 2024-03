La Psichiatria arriva al San Giovanni di Dio - L’attività ordinaria inizierà lunedì 25 marzo

Il reparto di Psichiatria, nella sua nuova sede al San Giovanni di Dio, potrà essere contattato dai cittadini al numero 07051092650 e per limitare i disagi, per il primo periodo, sarà attivo il trasferimento di chiamata per chi chiama il numero della vecchia sede di via Romagna. La nuova collocazione in un contesto di facile accessibilità, dice la professoressa Federica Pinna, «e a forte integrazione con le altre discipline mediche rappresenta un grande traguardo, da lungo tempo ambito, per la Psichiatria Universitaria che consentirà di migliorare la qualità delle cure e della formazione».

La Psichiatria dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, diretta dalla professoressa Federica Pinna, si trasferisce al piano terra dell’ospedale San Giovanni di Dio, negli ex locali del Centro Donna. L’attività ordinaria inizierà il 25 marzo, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 20 e il venerdì dalle 8 alle 14 ma già da oggi, martedì 19 marzo dalle 14, la struttura garantisce la gestione delle urgenze e le somministrazioni di terapie programmate.