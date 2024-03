Oristano: Denuncia di un figlio per la mancata assistenza alla madre disabile

Dario, un uomo di 33 anni, ha intrapreso una lotta senza sosta per garantire a sua madre le cure di cui necessita, segnalando una situazione di malasanità che colpisce lei e molte altre persone con disabilità. Nonostante le promesse e le aspettative, Maria Gabriella si trova priva dei pannoloni necessari, un bene essenziale per chi vive con determinate disabilità, che dovrebbero essere forniti gratuitamente dal sistema sanitario regionale. Il loro arrivo intermittente e la necessità di continue sollecitazioni hanno portato Dario a cercare aiuto ai più alti livelli, arrivando a contattare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la premier Giorgia Meloni in persona, esponendo "la questione di grave di malasanità in cui vive lei e tante altre persone con disabilità".





La risposta del sistema sanitario locale, rappresentato dalla Asl n.5 di Oristano, non è stata all'altezza delle aspettative. Le segnalazioni di Dario Orrù, che ha contattato diversi livelli dell'amministrazione pubblica, hanno ottenuto risposte evasive e, in alcuni casi, irrispettose. Questa situazione lo ha spinto a non arrendersi e a cercare giustizia per sua madre e per tutti coloro che si trovano in condizioni simili. L'impatto economico di questa negligenza è tangibile. Maria Gabriella, costretta a fare i conti con una pensione limitata, si trova a dover acquistare i pannoloni di tasca propria, un costo non indifferente che grava sul bilancio familiare.





La disperazione della situazione è palpabile nelle parole della donna, che ha descritto l'umiliante condizione di dover utilizzare asciugamani da bidè come soluzione di fortuna, con un impatto notevole sulla propria dignità e comfort. Questo caso solleva questioni profonde riguardo il diritto alla salute e all'assistenza, mettendo in luce le lacune di un sistema che dovrebbe garantire supporto e dignità a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche. La determinazione di Dario Orrù nel cercare giustizia per sua madre è un monito sulla necessità di un cambiamento, affinché nessuno sia lasciato indietro nella cura e nel supporto da parte delle istituzioni preposte.

In un'epoca in cui i diritti umani sono spesso al centro del dibattito pubblico, la storia di Maria Gabriella, una donna di 73 anni residente a Oristano con un'invalidità al 100%, e di suo figlio Dario Orrù, emerge come un triste esempio di come queste battaglie siano ancora lungi dall'essere vinte.