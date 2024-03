Sequestro a Teulada: Chiosco abusivo sul mare non rimosso - Gestore nei guai

Il titolare della cooperativa che gestiva il chiosco era obbligato, secondo quanto previsto dalla concessione, a smantellare la struttura entro dicembre del 2022, ma non ha rispettato tale impegno. I militari hanno sottolineato l'importanza della preservazione ecologica dell'area: "La presenza continuativa del manufatto in un'area di così elevato pregio naturalistico pregiudicherebbe la stabilità ecologica dell'area tutelata che, privata di adeguati intervalli di 'riposo' perderebbe la sua capacità di rinaturalizzazione impedendo al terreno e alle formazioni naturali del luogo di rigenerarsi con grave pregiudizio sull'ecosistema costiero e sul paesaggio".





In seguito al sequestro, il gestore della cooperativa è stato denunciato, evidenziando le serie conseguenze della non osservanza delle normative in materia di edilizia e uso del territorio, soprattutto in aree di rilevante valore paesaggistico e naturale come quella di Capo Malfatano. Le autorità continuano a vigilare per garantire la protezione e la conservazione dei preziosi paesaggi naturalistici della Sardegna.

Un chiosco vicino alla incantevole spiaggia di Capo Malfatano, a Teulada, ha attirato l'attenzione delle autorità per non esser stato rimosso entro la scadenza prevista di fine dicembre 2022, contravvenendo così a chiare disposizioni legali. Questa persistente irregolarità ha provocato l'intervento dei carabinieri forestali del Nipaaf di Cagliari, parte del Centro Anticrimine Natura, culminato nel sequestro della struttura, ora considerata abusiva. La situazione si è aggravata a causa dell'assenza del titolo edilizio, elemento fondamentale che avrebbe garantito la legittimità della concessione demaniale per l'occupazione dell'area. Tale mancanza ha reso inevitabile il sequestro, come spiegato dai carabinieri: "L'area risulta per legge sottoposta al vincolo paesaggistico".