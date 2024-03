Ancora drammi sull'asfalto: Auto esce fuori strada sfondando il guardrail sulla 133 bis - Conducente in ospedale

Dopo aver sfondato il guardrail, l'auto è precipitata in un fosso sul lato della carreggiata, lasciando il conducente ferito e intrappolato all'interno del mezzo. L'allarme è stato prontamente lanciato, catalizzando sul posto un'efficace risposta di emergenza. I vigili del fuoco di Arzachena sono stati tra i primi a intervenire, seguiti a stretto giro da un'ambulanza e dalle forze dell'ordine, compresi i carabinieri e il personale Anas.





Il loro intervento coordinato ha garantito non solo il soccorso immediato al ferito ma anche la messa in sicurezza dell'area circostante. Il ferito, rapidamente preso in carico dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale più vicino, dove riceverà tutte le cure necessarie. Nel frattempo, la squadra dei vigili del fuoco ha lavorato senza sosta per bonificare l'area dell'incidente, rimuovendo il veicolo dal fosso e ripristinando la sicurezza della strada, vitale per la mobilità della regione.





Questo incidente si aggiunge a una serie di eventi simili che hanno recentemente scosso l'isola, sollevando interrogativi sulle condizioni di sicurezza delle strade e sull'attenzione alla guida da parte degli automobilisti. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente, con l'obiettivo di prevenire tragedie simili in futuro. Nel frattempo, la comunità locale e i viaggiatori sono invitati alla massima prudenza sulla strada, ricordando che la sicurezza è responsabilità di tutti.

