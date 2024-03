Ritardo pagamenti aiuti PAC e PSR - Agricoltura in difficolta

La situazione oggi nel comparto agricolo Sardo è grave e una delle cause principali è data dal ritardo o mancato pagamento dei fondi UE della PAC destinati al comparto agricolo. Il Centro studi agricoli, afferma Tore Piana, È impegnato da mesi in una azione a tutela degli agricoltori e allevatori Sardi per cercare di sbloccare i pagamenti e ridurre la burocrazia che attanaglia il sistema dei pagamenti in Sardegna, non si può più continuare con questa organizzazione e con questa burocrazia, così si porta alla chiusura delle aziende agricole Sarde, continua Tore Piana. Inoltre con la Primavera e l’estate si fa cruento il problema del trasporto via nave dai porti di Olbia e Porto Torres del bestiame Bovino che viene venduto dagli allevatori Sardi e della Gallura in particolare, dove riscontrano il problema delle difficoltà nel imbarcare camion con animali vivi in particolare i Bovini da sempre venduti ai centri di ingrasso della Penisola.





Per sbloccare i pagamenti e il problema del trasporto dei Bovini vivi dal porto di Olbia, abbiamo chiesto un incontro al Prefetto di Sassari, avendo gli uffici di direzione Regionale in questa città , Mercoledì 20 Marzo esporremo la situazione sui ritardi dei pagamenti PAC al Prefetto di Sassari e chiederemo un suo autorevole intervento, per sbloccare una situazione che riteniamo non più rinviabile, conclude Tore Piana a nome del Centro studi Agricoli.

A guidare una delegazione ristretta che incontrerà il Prefetto di Sassari, Il presidente del Centro Studi Agricoli, Tore Piana . La situazione dei ritardi sui pagamenti degli aiuti della Pac e del PSR da parte dell’organismo pagatore Sardo ARGEA OP e della Regione Sardegna destinati a allevatori e agricoltori del Nord Sardegna, sta assumendo sempre più un problema non solo economico delle aziende agricole ma anche un pericolo di tenuta sociale in realtà agro pastorali dell’interno della Sardegna, dove l’allevamento e l’agricoltura rappresenta se non l’unica fonte di reddito principale.