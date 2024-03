Sassari: Spiava le sue colleghe di veterinaria

Una sequenza infinita di immagini dove i clienti utilizzavano le toilettes con una frequenza altissima, e probabilmente non solo per i loro bisogni fisiologici. Una persona diabolica, che addirittura nominava i file in cartella con giorno e mese. La pazzia lucida dell'uomo, ex ricercatore universitario, era oltre ogni limite, tutte i file video erano accuratamente selezionati e nominati, oltre ad altri video raccapriccianti degno di un autentico maniaco sessuale.





Quando La polizia si è presentata a casa dell'uomo, quest' ultimo non ha neppure provato a discolparsi, dato che la sua faccia era più volte visibile dalle registrazioni delle telecamere che egli stesso montava per spiare gli altri, in sostanza si autofilmava mentre posizionata la telecamera, e non si sa al momento la consapevolezza o meno del gesto.





L'unica cosa certa è che esiste un mercato di scambi di immagini pornografiche e pedopornografiche, ma non sarebbe questo il caso. A parere degli inquirenti, è molto più plausibile che l'individuo in questione avesse come unico scopo quello di nutrire le proprie perversioni.

Si aggrava pesantemente la posizione del ricercatore di Sassari indagato dalla Procura. Non solo spiava le sue colleghe veterinarie con telecamere nascoste, la Polizia di Sassari, controllando i suoi file, che l'uomo curava con ordine maniacale, hanno fatto una clamorosa scoperta: Le telecamere spia sono state installate anche in alcuni locali della movida di Alghero.