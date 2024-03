I fedeli non lo trovano a messa - Prete lascia per troppo stress





Don Andrea è stato contattato telefonicamente ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni al momento sulla scelta. Probabilmente è tutto dovuto al fatto che il parroco in questione abbia in gestione ben due parrocchie, quella di Falcade, e quella di Caviola. e che le abbiano causato dello stress che lo ha costretto a rinunciare fino a data da destinarsi.





Un parroco dinamico, sempre vicino ai suoi fedeli, che si era addirittura interessato per lavori all' interno delle due chiese. Durante la messa domenicale presieduta da Don Davide Fiocco, quest' ultimo ha aggiunto; Rispettiamo questa volontà con delicatezza e sensibilità. Preghiamo per lui e speriamo in una sua rapida ripresa.

Don Andrea Piccolin 53 anni, Parroco di due chiese nel Bellunese, ha concordato un periodo di riposo dal Vescovo Monsignor Renato Marangoni, è ha deciso un periodo sabnatico lontano dagli impegni pastorali. I fedeli si sono presentati a messa, ma il loro parroco non si è presentato.