Getta la cagnolina fuori dal finestrino #italia

Alcune ferite, riferiscono i veterinari, fanno pensare che l'animale abbia subito maltrattamenti anche in precedenza. Il gesto di una persona ignobile, non è accettabile un fatto come questo, accusa il Sindaco Antonello Baseggio. Invito chiunque abbia visto qualcosa, di rivolgersi immediatamente all' Enpa, al comune o ai Carabinieri, dove tra qualche ora verrà presentata denuncia. Vogliamo capire cosa è realmente accaduto, E vogliamo che il responsabile sia punito.

È caccia aperta al responsabile di ciò che è avvenuto a Ponzano Veneto (Treviso). Ha gettato la sua cagnolina malata dal finestrino, alcuni passanti, sentendo dei guaiti provenire dalla cava Morganella, l'hanno trovata in gravi condizioni, avvolta in un lenzuolo. Troppo gravi i traumi subiti dalla povera cagnolina, morta poche ore dopo per le numerose ferite.