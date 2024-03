Setmana Santa 2024 ad Alghero: Tradizione e fede si intrecciano in un calendario di eventi emozionanti

Dal 22 marzo inizieranno i riti religiosi che caratterizzano la Setmana Santa, con la partecipazione di 17 cori, di cui 8 algheresi e 9 provenienti da altri paesi sardi, pronti a immergere Alghero in un'atmosfera di profonda spiritualità. Il programma delle celebrazioni è stato realizzato grazie alla collaborazione di diverse entità, tra cui la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, l'Amministrazione Comunale, e la Fondazione Alghero. Tra gli eventi più attesi, il rito del Discendimento, o Desclavament, che sarà accompagnato dalla musica dell'associazione Pro Arte e trasmesso in diretta dalla Cattedrale di Santa Maria.





Il programma delle processioni della Setmana Santa 2024 è ricco e variegato, con eventi che si susseguiranno da venerdì 22 marzo a domenica 31 marzo, coinvolgendo diverse vie e piazze della città in un itinerario che tocca i punti più suggestivi di Alghero. Quest'anno, l'immagine della Setmana Santa è stata affidata a "l'Amor et Passio Domini" di Adriana Caria, studentessa della classe 5A dell'Istituto Artistico A. Costantino, simbolo dell'impegno e della partecipazione giovanile in questo importante evento culturale e religioso. Gli eventi collaterali arricchiranno ulteriormente il programma, con il concerto "Mysterium Crucis" previsto per lunedì 25 marzo nella Cattedrale di Santa Maria, offrendo ai fedeli e ai visitatori momenti di riflessione e meditazione sulla Passione di Cristo. La Setmana Santa di Alghero si conferma un appuntamento imperdibile che unisce fede, tradizione e cultura, attirando ogni anno numerosi visitatori e turisti, pronti a vivere le intense emozioni che solo la Riviera del Corallo sa offrire.

Questa mattina ad Alghero è stato presentato il programma della Setmana Santa 2024, un evento che segna profondamente l'identità e la tradizione della città. Alla presentazione erano presenti il sindaco Mario Conoci, l'assessore alla Cultura Alessandro Cocco, rappresentanti della Diocesi Alghero-Bosa, della Confraternita della Misericordia, della Fondazione Alghero, e personale dell'Istituto Artistico A. Costantino di Alghero, insieme a insegnanti e alunni.