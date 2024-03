Adozioni degli ospiti del Canile comunale: una nuova speranza parte dal cuore di Cagliari

L'iniziativa mira a creare un ponte tra i cuori solitari di questi animali e le persone disposte ad aprire le porte delle loro case e delle loro vite a un nuovo compagno fedele. Ogni settimana, il Canile comunale svelerà le storie e le schede dei cani ospitati, offrendo a tutti la possibilità di conoscere meglio questi splendidi esemplari e, perché no, di innamorarsene. Tra gli ultimi arrivati, già impazienti di trovare un tetto e affetto, si trovano 14 meticci di due cucciolate, salvati e accuditi dagli operatori del Servizio Gestione Faunistica.





Questi cuccioli, destinati a diventare cani di taglia media con il pelo medio di colore nero, sono composti da 3 femmine e 11 maschi, di cui uno è già stato fortunatamente adottato. Restano ancora disponibili per l'adozione 4 maschi e 1 femmina di circa 3 mesi, e 6 maschi e 2 femmine di circa un mese e mezzo. La campagna non è solo un invito a considerare l'adozione, ma anche un richiamo alla responsabilità che essa comporta. Accogliere un animale in famiglia significa garantirgli amore, cure e attenzioni per tutta la vita. Per facilitare questo processo di incontro e conoscenza, il Canile comunale ha stabilito degli orari di ricevimento per le adozioni, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 11:30, previo appuntamento.





Coloro che sentono il richiamo della compagnia di un amico a quattro zampe possono prendere contatto con il canile via mail o telefonicamente, per organizzare una visita. Iniziative come questa sono fondamentali per sensibilizzare la comunità sul tema delle adozioni e sul benessere animale. Ogni adozione è una vita salvata e un cuore ricolmo di gratitudine. La campagna rappresenta un'opportunità unica non solo per i cani, che possono trovare una famiglia amorevole, ma anche per le persone, che scoprono la gioia incondizionata che solo un animale domestico può dare. Per maggiori dettagli sulle adozioni e per conoscere gli ospiti del Canile comunale di Cagliari, è possibile visitare il sito ufficiale del comune. Questa campagna è un appello all'amore, alla gentilezza e alla responsabilità. È un invito a fare la differenza nella vita di un animale e, senza dubbio, nella propria.

Con l'avvicinarsi della primavera, un nuovo progetto prende vita nel cuore di Cagliari, destinato a cambiare la sorte di numerosi amici a quattro zampe in cerca di una famiglia. A partire da sabato 23 marzo 2024, il Comune di Cagliari, attraverso il suo Servizio Gestione Faunistica, lancia una campagna di sensibilizzazione dedicata alle adozioni canine, rivolta agli ospiti del Canile comunale di via Po 59.