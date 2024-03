Riflessioni nel giorno della memoria: La tragedia di Bergamo e le vittime del covid

La partecipazione del commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, e del presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, alle commemorazioni a Bergamo accanto al sindaco Giorgio Gori, sottolinea l'importanza di questo giorno non solo per la città lombarda, ma per l'intera nazione e la comunità internazionale. La pandemia di Covid-19 ha lasciato cicatrici profonde, con oltre 196.400 vittime in Italia e più di sette milioni nel mondo. Ogni numero racchiude storie, volti, nomi, vite interrotte e famiglie in lutto. La giornata di oggi ci chiama a un momento di riflessione collettiva, non solo per onorare chi abbiamo perso, ma anche per ricordare l'importanza della responsabilità individuale e collettiva nella tutela della salute pubblica.





Il 18 marzo diventa così un monito per il presente e il futuro, un invito a non dimenticare le lezioni apprese durante uno dei periodi più difficili del nostro secolo. Mentre guardiamo avanti, cerchiamo di portare con noi la memoria di quei giorni, l'impegno per una società più giusta e resiliente, e il ricordo di ogni vita spezzata dal Covid-19. La commemorazione di Bergamo e di tutte le altre città colpite dal virus rappresenta un passo fondamentale nel processo di guarigione collettiva, una pietra miliare nel nostro impegno a fare meglio, per onorare degnamente chi non è più tra noi.

Il 18 marzo 2020 rimarrà impresso nella storia come uno dei giorni più bui della pandemia di Covid-19 in Italia. Quel giorno, per la prima volta, i camion militari carichi di bare lasciavano il cimitero monumentale di Bergamo, una città che in quel periodo divenne il triste simbolo della lotta contro il virus. Questi mezzi, destinati ad altre città italiane, trasportavano i defunti che gli impianti bergamaschi, saturi nonostante il funzionamento incessante, non potevano più accogliere. Quattro anni dopo, il 18 marzo si è trasformato in una giornata di commemorazione nazionale dedicata a tutte le vittime dell'epidemia di Covid-19. La scelta di questa data non è casuale, ma vuole ricordare quel momento di dolore condiviso, di solidarietà, ma anche di speranza verso un futuro migliore.