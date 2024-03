Cinghiali a spasso per Olbia

Sono accaduti episodi singolari negli ultimi giorni, uno di questi nella zona di Olbia Mare, dove un branco di cinghiali, probabilmente una famigliola in cerca di cibo, ha spostato in mezzo alla rotonda, mettendo in difficoltà gli automobilisti, che hanno preferito riprendere con il cellulare l'insolita situazione che si è venuta a creare.





Tutto ciò ha mandato letteralmente il traffico in tilt, ma una donna in mezzo al traffico, esasperata dall' attesa, ha deciso di scendere dalla propria auto e di spingere i cinghiali verso la campagna con il solo utilizzo della voce. Dopo questo gesto erotico la donna è stata insultata dagli altri automobilisti, appostrofandola come una persona incosciente per la pericolosità dei cinghiali. Questo ultimi, non si sa' se per merito della donna, si sono dileguati nella campagna senza recare danno a nessuno. La donna si è giustificata dicendo che lei stava solamente andando a fare la spesa, e vedendo la rotonda completamente intasata, colta dal timore che il supermercato potesse chiudere e vedendo cellulari che affioravano dai finestrini e filmavano la scena, ha deciso di interrompere le riprese cercando di allontanare i protagonisti.





Da ciò che è accaduto si deduce che gli automobilisti non si siano lamentati per l'incoscienza della donna, ma per aver perso una miriade di like. In conclusione si spera che il problema venga risolto al più presto, prima che possa succedere qualcosa di poco piacevole.

Una signora di Olbia è stata aggredita da un branco di cinghiali, e ha destato preoccupazione tra i residenti, che hanno deciso di lanciare una petizione per chiedere un intervento urgente sul problema che sta' sfuggendo di mano nei quartieri Poltu Quadu e Olbia Mare. La petizione ha riscosso diverse centinaia di sottoscrizioni in pochi giorni, evidenziando la tangibile preoccupazione tra gli Olbiesi.