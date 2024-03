Muore improvvisamente operaio sardo di 32 anni a Montespertoli

Residente da 20 anni in questo comune toscano, l'uomo è deceduto dopo essersi sentito male a casa, dove era tornato anticipatamente dal lavoro a causa della febbre. Nonostante i vicini abbiano chiamato i soccorsi, al loro arrivo hanno trovato il giovane già senza vita.Le cause precise del malore sono ancora in fase di accertamento.





La salma è stata portata all'obitorio per le necessarie indagini.In risposta a questa tragedia, gli amici del 32enne hanno avviato una raccolta fondi per sostenere i costi del funerale, mostrando un forte spirito di comunità e supporto alla famiglia colpita da questo evento inaspettato.

Un giovane operaio sardo di 32 anni è morto all'improvviso a Montespertoli (Firenze) per un malore fulminante.