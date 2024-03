Grave incidente sulla statale 554: Tre feriti e un conducente denunciato

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre gli occupanti dalle auto coinvolte e affidarli alle cure del personale medico del 118. L'operazione di soccorso, svolta con l'ausilio di due pattuglie dei carabinieri, ha permesso di gestire la situazione e di avviare i necessari accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Il responsabile dell'incidente, un giovane cagliaritano di 25 anni, è stato rintracciato e denunciato dopo aver tentato la fuga senza prestare soccorso ai feriti.





Le indagini, supportate dagli impianti di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte, hanno rivelato che il conducente presentava un tasso alcoolico superiore di quattro volte al limite massimo consentito. A seguito di queste evidenze, oltre alla denuncia per omissione di soccorso, è stata avanzata anche quella per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente sequestro del veicolo.





Questo tragico evento sottolinea l'importanza della responsabilità al volante e dei pericoli legati all'abuso di sostanze alcoliche prima della guida. Fortunatamente, nonostante la gravità dell'incidente, nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita. Le autorità locali e la comunità si trovano di fronte al compito di rafforzare la consapevolezza sui rischi della guida in stato di ebbrezza e di promuovere comportamenti stradali più sicuri per prevenire ulteriori tragedie.

Grave incidente all'incrocio per Monserrato sulla statale 554, quando un'auto ha colpito altre tre vetture ferme al semaforo nelle prime ore del mattino. L'episodio ha lasciato tre feriti, uno dei quali in condizioni critiche, evidenziando ancora una volta i pericoli della guida sotto l'effetto dell'alcool.