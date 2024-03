L'opinione di Dambra: Il Cagliari inciampa a Monza ma guarda avanti

Makoumbou ha prevalentemente effettuato retropassaggi senza mai verticalizzare, eccezion fatta per una volta che però è stata vanificata da un fuorigioco. Le prime azioni offensive sono arrivate tutte dopo la mezz'ora: Lapadula, su calcio piazzato, ha tirato una conclusione rasoterra che ha sfiorato il palo, terminando fuori. Al 35° minuto, su corner di Nandez, Dossena si è coordinato ma il suo colpo di testa è terminato abbondantemente a lato della porta difesa da Di Gregorio. Poco dopo, il Monza è passato in vantaggio: Deiola, non lontano dalla nostra area di rigore, ha sbagliato uno stop in modo clamoroso e Nandez ha commesso fallo. Si è incaricato della battuta del calcio di punizione Daniel Maldini, che ha battuto Scuffet dopo che il pallone ha colpito la traversa e oltrepassato la linea di porta. I brianzoli hanno creato un'altra chance per il raddoppio: cross di Pessina e colpo di testa di Dany Mota, al primo palo, che finisce fuori. Nel secondo tempo sono entrati Prati al posto di Makoumbou e Oristanio per Jankto. L'ex centrocampista della SPAL è stato irriconoscibile e, come nel primo tempo, il centrocampo ha perso coesione senza mostrare miglioramenti. Il Monza ha tentato subito con un cross di Colpani per Dany Mota che, al volo, ha colpito male il pallone. Anche Colpani ha tentato con un diagonale, ma senza successo. Il Cagliari è apparso assente e confusionario, tuttavia, dal 61°, ha cercato di reagire ma senza successo: Augello ha effettuato un cross per Shomurodov ma è stato anticipato dall'ex Carboni. Da un cross di Lapadula, Deiola ha tentato un tiro dal limite dell'area che ha trovato una leggera deviazione di Bondo. Sul corner successivo di Nandez, anche Wieteska ha tentato una girata, ma è stato bloccato da Colpani. Il Monza ha continuato a creare pericoli con Pessina di testa dopo un tiro di Zerbin, e con Gagliardini che ha tirato ma è stato bloccato da Wieteska.





Sono entrati anche Kingston per Shomurodov, Azzi per Augello e Viola per Deiola (a 3 minuti dal 90'). Prati ha perso un pallone che ha permesso al Monza di ripartire in contropiede: Valentin Carboni ha servito Colombo che, a tu per tu con Scuffet, ha sbagliato un pallonetto. Successivamente, da posizione defilata, l'ex Lecce ha tirato a botta sicura ma Scuffet ha respinto con i pugni. Speriamo di recuperare diversi giocatori infortunati per la prossima gara, fondamentale in chiave salvezza contro il Verona alla "Domus Arena", lunedì 1 Aprile alle ore 15.00.

Dopo quattro risultati utili consecutivi, il Cagliari perde di misura contro il Monza in trasferta. All'andata, il match terminò con il risultato di 1 a 1, disputato il 26 Novembre scorso. Nonostante la sconfitta, rimaniamo ancora fuori dalla zona retrocessione, tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare per la salvezza. Oggi, i rossoblù hanno dovuto fare a meno di due ottimi elementi come Mina e Gaetano, entrambi alle prese con problemi muscolari. Ranieri ha optato per il modulo 4-2-3-1 con Nandez, Shomurodov e Jankto dietro l'unica punta Lapadula. Il primo tempo, a mio avviso, è stato equilibrato perché i rossoblù non hanno sofferto particolarmente i lombardi. Questi ultimi hanno effettuato un notevole giro palla ma senza mai creare vere occasioni da gol. I rossoblù hanno giocato prevalentemente con i soliti lanci lunghi e il centrocampo, composto da Makoumbou e Deiola, non ha fornito la qualità attesa.