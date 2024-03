L'Extra Time di Mister Simon: Maldini Jr decisivo - Monza supera il Cagliari in un match equilibrato

Nella ripresa, il Cagliari ha cercato con insistenza il pareggio, andando vicino al gol con Deiola, ma senza riuscire a concretizzare. I cambi di Palladino, che ha inserito Colombo al posto di Djuric, hanno aumentato la pressione offensiva del Monza, mettendo in difficoltà la difesa del Cagliari fino agli ultimi minuti. Nonostante la sconfitta, i sardi possono guardare con ottimismo al proseguo del campionato. La squadra ha dimostrato di essere in crescita, maturando di giornata in giornata sotto la guida esperta di Ranieri, noto per ottenere il meglio dalle sue squadre nel finale di stagione.





La lotta per la salvezza rimane aperta, e il Cagliari, mostrando un netto miglioramento rispetto al girone d'andata, ha tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza matematica senza troppi affanni. L'obiettivo principale rimane quello di accumulare i punti necessari per guardare con serenità alle ultime battaglie del campionato, iniziando dal prossimo importante incontro casalingo contro il Verona, dove i sardi cercheranno una vittoria convincente per consolidare ulteriormente la loro posizione.

Nel match disputato all'U Power Stadium, il Monza ha battuto il Cagliari per 1-0 grazie a una magistrale punizione di Maldini jr, che si è rivelata decisiva per l'esito della partita. Il Cagliari di Claudio Ranieri, nonostante le assenze importanti di Mina e Gaetano e la situazione di emergenza, ha tenuto testa ai padroni di casa, uscendo sconfitto ma con la consapevolezza di aver dato il massimo. Le due squadre hanno mostrato cautela, soprattutto nella prima frazione di gioco che è trascorsa senza particolari emozioni, fino al gol di Maldini al 41° minuto.