Il Sindaco di Alghero sollecita la riapertura dell'ufficio postale di Santa Maria La Palma

Nel dettaglio della comunicazione, il sindaco Conoci richiede alla Direzione Regionale di Poste Italiane di fornire una data precisa per la ripresa delle attività postali, enfatizzando l'importanza di questi servizi per la vita quotidiana dei residenti. L'Amministrazione comunale di Alghero ha mostrato un notevole impegno nel garantire che i servizi essenziali siano accessibili a tutti i cittadini, in particolare per quelli della borgata di Santa Maria La Palma.





Questa sollecitazione riflette la dedizione dell'Amministrazione comunale nel perseguire il benessere dei suoi cittadini e l'attenzione verso le esigenze delle comunità locali. La lettera termina con un auspicio di tempi brevi per la riapertura, segno dell'urgenza e dell'importanza che il sindaco e l'Amministrazione attribuiscono a questo servizio. La comunità attende ora una risposta da parte di Poste Italiane, sperando in novità positive che possano migliorare la quotidianità dei residenti di Santa Maria La Palma.

In una lettera indirizzata alla direzione di Poste Italiane, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha espresso il forte impegno dell'Amministrazione comunale verso i residenti della borgata di Santa Maria la Palma, sottolineando la necessità di una rapida riapertura dell'ufficio postale. Questo servizio, fondamentale per la comunità, è atteso con impazienza dai cittadini, soprattutto considerando il tempo già trascorso dalla messa a disposizione dell'immobile comunale, avvenuta il 31 luglio, sotto contratto di locazione firmato il 13 luglio 2023.