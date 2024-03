Attentato al Municipio di Ottana: La ferma condanna del sindaco di Nuoro

Soddu ha definito l'attentato "un gravissimo atto intimidatorio" non solo nei confronti dell'amministrazione di Ottana ma dell'intera comunità. Le sue parole sottolineano l'importanza di restare uniti e determinati nel contrastare ogni forma di violenza e nell'affermare i valori fondamentali della società: «Il gravissimo atto intimidatorio perpetrato contro il municipio di Ottana – afferma Soddu - è un vile attacco non solo all’amministrazione del paese, ma alla comunità nel suo insieme. Esprimo la mia più ferma condanna per questo vile gesto e la piena solidarietà al sindaco Franco Saba e a tutta la comunità di Ottana.





In questo momento di difficoltà, dobbiamo rimanere uniti e determinati nel contrastare qualsiasi forma di violenza e nell'affermare i valori della democrazia e della convivenza civile». Questo evento sottolinea la necessità di una risposta collettiva alle minacce alla sicurezza pubblica e al tessuto sociale delle comunità. Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, invita a una riflessione comune sui valori della convivenza civile e della democrazia, evidenziando come atti simili siano un attacco a tutti i cittadini e non solo alle istituzioni direttamente coinvolte.

Il municipio di Ottana è stato colpito da un attentato dinamitardo che ha gravemente danneggiato l'ingresso dell'edificio nella notte. Un gesto di violenza che ha scosso la comunità locale e richiamato l'attenzione di figure politiche della regione, tra cui il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, che ha espresso la sua netta condanna per l'accaduto.