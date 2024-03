Lotta al cancro del colon retto: Urgente estendere lo screening salvavita in Sardegna

Lo screening del cancro colo-rettale mira a rilevare precocemente le lesioni precancerose e i tumori, aumentando notevolmente le chance di guarigione. Tuttavia, in Sardegna, solo il 50% della popolazione target di età compresa tra 50 e 69 anni riceve l'invito per lo screening biennale e, nel 2022, solamente il 30% ha aderito allo screening di primo livello. Il Dottor Giammarco Mocci, Presidente Regionale AIGO, sottolinea come le difficoltà organizzative e i tempi di attesa per la colonscopia rappresentino importanti ostacoli. Nella regione, la colonscopia è stata eseguita entro un mese dal test di primo livello positivo solo nel 26% dei casi, con un'ulteriore percentuale del 30% che ha atteso tra 31 e 60 giorni. Per affrontare queste sfide, AIGO ha promosso l'indagine "Fattori che influenzano gli esiti dello screening organizzato del cancro colon retto in Italia", coinvolgendo oltre 50 strutture ospedaliere di 16 regioni italiane.





L'obiettivo è comprendere meglio i fattori che influenzano l'adesione allo screening, al fine di eliminare le barriere e migliorare l'efficacia di questi programmi vitali, soprattutto nelle aree dove la partecipazione è tradizionalmente più bassa. Le azioni di AIGO mirano a incrementare la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, fondamentali nella lotta al cancro colon-rettale. La collaborazione tra le varie entità è essenziale per risolvere le problematiche organizzative e aumentare il tasso di adesione allo screening, con l'ultimo fine di salvare più vite possibili.

Marzo è dedicato alla prevenzione del cancro colon-rettale, il secondo tipo di tumore più diffuso in Italia. L'Associazione Italia Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri (AIGO) evidenzia l'importanza dello screening come strumento cruciale nella lotta contro questa malattia e annuncia l'avvio di un significativo studio volto a identificare e superare le difficoltà che limitano la partecipazione degli invitati allo screening. In Italia, le stime per il 2022 indicano circa 48.100 nuove diagnosi di cancro al colon (26.000 uomini e 22.100 donne), con una mortalità stimata di 21.700 decessi nel 2021.