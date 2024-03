Nuoro, sicurezza carcere di Badu 'e Carros, il sindaco Soddu: «Urgente risolvere i problemi di carenza di organico interno»

«La sicurezza dei cittadini viene certamente al primo posto – dichiara il sindaco Soddu -, tuttavia durante l’incontro in Prefettura ho espresso la ferma convinzione che sarebbe opportuno risolvere il problema della carenza di personale all'interno del penitenziario. È essenziale riconoscere e valorizzare la professionalità e la specificità della polizia penitenziaria, potenziandone l'organico interno. L'idea di affidare compiti di sicurezza esterna al personale militare - conclude Soddu - dovrebbe essere considerata come un'opzione estrema e non la prima scelta».

Questa mattina il sindaco Andrea Soddu ha partecipato, insieme ai vertici delle forze dell'ordine della provincia e i rappresentanti dell'Esercito, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi. La riunione era convocata per discutere sull’impiego dei militari nella sorveglianza dell'area esterna al carcere di Badu ‘e Carros.