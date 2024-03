Il parroco Don Daniel Arturo Cardenas irreperibile dopo incidente e test positivo per cocaina

"Gli siamo vicini, più vicini di così non gli possiamo stare, lo possiamo accompagnare con la preghiera", ha precisato Monsignor Fusco. Questa non è la prima volta che Don Cardenas si trova al centro di controversie. Nel 2022 era già stato coinvolto in un altro incidente stradale, dal quale si allontanò prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, giustificandosi con la necessità di celebrare messa, ma fu ugualmente indagato.





Oltre alla violazione della legge, il parroco ha anche suscitato scalpore per presunte violazioni dei comandamenti, tra cui la sottrazione di offerte dei fedeli, anche se per questo fatto non è stata presentata alcuna denuncia. La situazione di Don Cardenas solleva questioni delicate all'interno della comunità ecclesiastica e tra i fedeli, con la Diocesi di Sulmona che ora si trova a dover gestire le conseguenze di questi gravi episodi. La comunità attende con apprensione le decisioni che saranno prese dal collegio dei Consultori.

Un parroco di origine colombiana, Don Daniel Arturo Cardenas, di Rivisondoli, è diventato irreperibile dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale domenica notte sulla Statale 17 in direzione L'Aquila. La sua Toyota è stata distrutta nello scontro con un altro veicolo e, successivamente trasportato all'Ospedale di Sulmona per le cure, è risultato positivo all'assunzione di cocaina. A seguito dell'incidente, Don Cardenas è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente. Monsignor Michele Fusco, Vescovo della Diocesi di Sulmona, ha annunciato la convocazione del collegio dei Consultori per valutare i provvedimenti da adottare nei confronti del parroco.