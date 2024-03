Il Sindaco di Alghero respinge le critiche e illustra i progressi delle opere pubbliche

Il sindaco ha sottolineato i significativi miglioramenti apportati: "La piscina scoperta l'abbiamo restituita alla città già da tre anni nonostante le pessime condizioni in cui era stata lasciata nel 2019. Quest'anno addirittura ospiterà un torneo pre Olimpico di pallanuoto con le più forti nazionali al mondo." Inoltre, ha evidenziato gli investimenti per l'efficientamento energetico della vasca coperta e i lavori di riqualificazione per il Municipio di via Columbano e l'ex Cotonificio, quest'ultimo ormai in fase di riavvio dopo una completa bonifica dall'amianto e dai rifiuti.





Nonostante le difficoltà economiche e logistiche incontrate, aggravate dagli anni del Covid e dagli aumenti spropositati dei costi, Conoci ha rimarcato l'impegno dell'Amministrazione per valorizzare il quartiere di Sant'Agostino e proseguire con i progetti di riqualificazione. "Tutto questo è stato fatto nonostante gli anni del Covid che hanno fatto perdere oltre due anni e provocato aumenti spropositati dei costi", ha concluso il sindaco, criticando l'inerzia delle amministrazioni precedenti e sottolineando l'impegno corrente per il miglioramento della città. "Nei cinque anni precedenti, nei quali amministrava chi oggi critica - conclude il sindaco Mario Conoci - non c'è stato né Covid né aumenti, e nonostante una situazione favorevole nessuna opera pubblica era stata nemmeno avviata. Solo la sinistra nostrana spera nella memoria corta degli algheresi, peccato che le immagini della loro amministrazione siano lì a testimoniare il nulla di quei 5 anni." Questa dichiarazione si propone di riaffermare l'operato e la direzione presa dall'attuale Amministrazione comunale di Alghero, sfidando le accuse di inefficienza con fatti concreti e progressi visibili, nella speranza di contrastare quella che viene percepita come una strategia di opposizione basata su attacchi strumentali e dimenticanza delle proprie responsabilità passate.

In risposta alle recenti critiche mosse da consiglieri e gruppi politici di opposizione, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha fornito un dettagliato resoconto dei progressi compiuti dall'Amministrazione comunale riguardo le opere pubbliche ereditate, evidenziando il superamento degli ostacoli lasciati dalle precedenti gestioni. "Piscine, Municipio di via Columbano ed ex Cotonificio, tre opere ereditate completamente ferme, con cantieri abbandonati e strutture chiuse. L'esempio più nitido dell'inefficienza di chi ci ha preceduto. Provare ad attaccare l'Amministrazione in carica partendo proprio dai disastri compiuti durante il proprio mandato è da smemorati", ha affermato Conoci.