Torna Ristoamare®, il salone del Food, Beverage, Servizi e Attrezzature per il settore Horeca

2 sono i momenti nella sala convegni la domenica mattina con l’incontro regionale di N.O.I. (Nuova Ospitalità Italiana) che getterà le basi per l’organizzazione dell’associazione in tutta l’Isola e a seguire la Masterclass sul mondo del sandwich e hamburger di Giorgio Borrelli, artista del Panino 2016 di Vandemoortele, che racconterà agli operatori del settore come realizzare soluzioni interessanti per la pausa pranzo da proporre ai propri clienti. Ristoamare® è dedicato agli operatori del mondo Horeca e dell’ospitalità, nella tre giorni, distributori e grossisti, chi gestisce o lavora in un ristorante, bar, hotel, pasticceria, birreria, pub, gelateria e gastronomia, potrà conoscere nuove aziende del food and beverage, scoprire i prodotti attraverso le degustazioni e programmare nuovi acquisti, non solo, sarà possibile conoscere servizi che integrano e assistono il lavoro nel settore del “fuori casa” preparando gli operatori alla stagione turistica. Il tutto con la preziosa collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Azuni” che conferma la partnership con Ristoamare® per svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro nei settori accoglienza, sala e cucina.





La quarta edizione ritrova anche i patrocini di Regione Sardegna, Comune di Cagliari, il sostegno di Fis e Fic che affiancheranno le aziende presenti nella presentazione dei prodotti. “Un appuntamento dove si creano sinergie tra le tante aziende, dove la domanda e l’offerta si incontrano e interagiscono sviluppando affari, momenti di aggiornamento professionale, di scambio d’idee e di arricchimento tra operatori del settore” afferma Davide Pisano, amministratore unico dell’agenzia organizzatrice “La Rosa dei Venti srl”, punto di riferimento per le aziende che desiderano espandere la propria presenza sul mercato sardo e che quest’anno celebra i 20 anni di attività nel mercato del food and beverage. Ma l’organizzazione non si ferma a Cagliari, nel 2024 Ristoamare® raddoppia con la Smeralda Edition, che si terrà a Olbia, presso il Mercure Olbia Hotel & Spa, il 17 e 18 aprile, una nuova occasione per accogliere le esigenze e le richieste degli operatori del settore Horeca del nord Sardegna. Per gli operatori del settore l’ingresso riservato è gratuito attraverso l’iscrizione individuale.

Dopo il successo delle ultime edizioni, ritorna al UNAHOTELS T Hotel di Cagliari RISTOAMARE®, l’unico salone dedicato al Food & Beverage, attrezzature e servizi per il settore Ho.re.ca. in Sardegna che si terrà il 16, 17 e 18 marzo 2024. Tante certezze a partire dalle grandi aziende internazionali del settore, che confermano la presenza sin dalla prima edizione, dedicando al mercato sardo un’attenzione particolare, sostenuta anche dai numeri dell’edizione 2023: 1200 ingressi e un trend sempre in aumento. In questa edizione aumenta anche la partecipazione delle aziende sarde e di quelle che offrono servizi, tutto in più di 1200 mq per 3 aree: food, beverage e servizi-attrezzature con oltre 60 spazi espositivi nei quali le aziende, presenteranno prodotti, servizi e attrezzature dedicate al settore Horeca, degustazioni e dimostrazioni.