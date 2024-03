Alghero: Appello per la rimozione di una barca abbandonata ad Alghero: Residenti e consiglieri sollecitano interventi





Nonostante le numerose segnalazioni all'Amministrazione Comunale, la situazione rimane invariata, con la barca che si è trasformata in una sorta di piscina a cielo aperto, colma di detriti e frequentata da gabbiani e ratti, visibili direttamente dalle finestre delle abitazioni vicine. La presenza di acqua stagnante all'interno dello scafo, soprattutto nel periodo estivo, genera odori sgradevoli e rappresenta un habitat ideale per la proliferazione di zanzare e pappataci, causando preoccupazione tra i condomini per le potenziali implicazioni igienico-sanitarie.





Inoltre, lo scafo lesionato ha causato una perdita di gasolio, rischiando di contaminare il terreno circostante, vicino a un antico pozzo artesiano e alla falda acquifera situata a cinque metri di profondità. La comunità locale chiede da anni l'intervento delle autorità per la rimozione dell'imbarcazione, senza ricevere risposte concrete, a causa delle lungaggini burocratiche o della mancanza di volontà da parte delle istituzioni. Di fronte a questa situazione di stallo, il consigliere comunale capogruppo dello scudo crociato, Christian Mulas, ha lanciato un appello all'Amministrazione, sollecitando l'intervento diretto del Sindaco: "per far rimuovere la barca e liberare il terreno da un probabile pericolo igienico sanitario concreto. Il primo cittadino intervenga al più presto presso il Comando dei Barracelli – aggiunge - e disponga la rimozione della imbarcazione, perché con le ulteriori piogge si potrebbero creare altri problemi al vicinato, prima che si verifichino problemi più gravi".





Questo caso evidenzia l'importanza della responsabilità delle istituzioni nel gestire e risolvere tempestivamente le problematiche urbane, garantendo la sicurezza e il benessere dei cittadini. La speranza dei residenti e dei rappresentanti locali è che l'appello venga accolto con prontezza, portando finalmente alla risoluzione di un disagio che perdura da troppo tempo.

Da oltre dieci anni, i residenti di Via Enrico Costa n. 49 ad Alghero convivono con la presenza ingombrante di una barca di grandi dimensioni abbandonata nel piazzale del Comando dei Barracelli.