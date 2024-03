Massacro in Piazza a Sassari: Piccione ucciso a bastonate da un gruppo di ragazzini

Il volo di questo povero animale si è tragicamente concluso sul tavolo di un pronto soccorso veterinario, dove, nonostante gli sforzi, le "due zampe rotte" e le altre ferite hanno segnato il suo ineluttabile destino. A levare il grido di allarme è stata Roberta Demontis, una veterinaría specializzata in animali esotici, che con parole di fuoco condanna senza appello questa vile manifestazione di sadismo: "Basta con la violenza gratuita, è ora di finirla". E ha ragione, perché chi si macchia di tali efferatezze non ha freni né moralità: oggi sono i piccioni, domani chissà, gatti, cani, o i più vulnerabili tra gli umani, i senzatetto.





"Sono violenti, potrebbero colpire gatti, cani e senzatetto", avverte la Demontis, mettendo a nudo l'animo torbido di questi aggressori.





Chi potrebbe incolparla? Chi vorrebbe davvero scoprire di avere in casa un essere così spregevole, capace di "divertirsi a bastonare piccioni" al pari di un altro della sua risma? E qui sta il nocciolo della questione, come sottolinea con acume la Demontis: il rispetto, per gli animali, le persone, la società stessa, è un valore in via di estinzione, eppure di vitale importanza. "Questa è la verità".





Questi teppisti, veri e propri "lupi" in branco che si riducono a "conigli" da soli, hanno un disperato bisogno di una lezione di etica, di un richiamo al senso di civiltà che pare loro mancare del tutto. Questa vicenda non è solo un episodio di violenza gratuita; è un campanello d'allarme sulla direzione in cui sta andando la nostra società, sulla crescente indifferenza verso il dolore altrui.





È un invito, duro e diretto, a una presa di coscienza collettiva, perché tali atti di barbarie non possono e non devono trovare spazio nel tessuto di una comunità che si rispetti.

In una sferzata di barbarie che grida vendetta al cielo, un branco di giovani delinquenti ha trasformato un innocente piccione in un bersaglio per la loro ferocia più abietta. Sì, avete letto bene: "dieci adolescenti" hanno deciso che massacrare a bastonate una creatura indifesa fosse un passatempo accettabile, scegliendo come teatro del loro spregevole attacco il piazzale sopra il mercato civico di Sassari.