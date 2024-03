Surfista salvato dopo 16 ore in mare a Cala Ginepro

L'incidente si è verificato ieri, in una giornata che aveva attirato numerosi appassionati di questo sport sulla baia, grazie a condizioni climatiche ideali per la pratica del wingfoil. Campus, noto sportivo olbiese con un background in windsurf e vela, è stato trascinato al largo da correnti improvvise, trovandosi in difficoltà a causa di un vento contrario che lo ha impedito di tornare a riva facilmente. La situazione critica si è protratta per tutta la notte, con Campus costretto a nuotare appoggiato alla sua tavola in un tentativo disperato di raggiungere la spiaggia.





L'allarme è stato dato dalla moglie dell'uomo, preoccupata per il mancato ritorno a casa del marito, che ha avviato le procedure di soccorso contattando la Guardia Costiera e i Carabinieri. Nonostante le avverse condizioni meteo e la fatica, Campus non ha mai ceduto al panico, continuando a nuotare fino a quando, intorno alle 4:30 di questa mattina, è finalmente riuscito a raggiungere la riva. All'arrivo sulla spiaggia, il personale del 118 lo ha immediatamente assistito, trattandolo per un evidente stato di ipotermia.





Questo episodio sottolinea l'importanza della prudenza e della preparazione quando si pratica sport in mare, oltre a ricordare l'essenzialità dei tempestivi interventi di soccorso. La storia di Nicola Campus finisce con un lieto fine, grazie alla sua resistenza e alla pronta risposta dei soccorsi, diventando un monito per tutti gli appassionati di sport acquatici sulla sicurezza in mare.

Un'odissea di sedici ore nelle acque tumultuose di Cala Ginepro ha visto protagonista Nicola Campus, surfista di 43 anni originario di Cagliari e residente a Olbia, il quale, grazie alla sua tenacia, esperienza e determinazione, è riuscito a salvarsi da una situazione estremamente pericolosa mentre praticava wingfoil.