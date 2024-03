Aggressione e rapina a Cagliari: Uomo di 69 Anni accoltellato

Dopo l'aggressione, l'uomo si è recato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità, dove ha riferito alla polizia di essere stato assalito in via Ciociaria, nel quartiere San Michele. Secondo quanto dichiarato dalla vittima, l'aggressore lo avrebbe accoltellato per poi sottrargli un marsupio contenente 40 euro.





La squadra mobile della Questura di Cagliari ha avviato le indagini per fare luce sull'accaduto, cercando di ricostruire la dinamica degli eventi e identificare il responsabile del violento attacco. Questo episodio solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza nel capoluogo sardo, in particolare nelle ore notturne e nei quartieri meno centrali. La polizia sta lavorando per accertare tutti i dettagli della vicenda e garantire che l'autore dell'aggressione venga prontamente identificato e portato davanti alla giustizia.

Un grave episodio di violenza è accaduto a Cagliari quando un uomo di 69 anni è stato accoltellato e rapinato nella notte. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, ha riportato ferite da arma bianca in diverse parti del corpo ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.